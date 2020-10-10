"Терра-3": как советский лазер облучил американский "Челленджер"

В конце 1984 года западные СМИ облетела сенсация - СССР якобы пытался сбить во время полета новейший американский космический аппарат "Челленджер". Астронавты жаловались, что когда они пролетали над озером Балхаш, вышла из строя часть приборов, а сами они испытали недомогание. В Пентагоне были уверены, что шаттл подвергся воздействию советского лазерного комплекса "Терра-3".

В принципе, американские военные были недалеки от истины. С 1965 года на полигоне Сары-Шаган, который находился в степях Казахстана рядом с озером Балхаш, под руководством академика Николая Басова начались научные работы над лазерным комплексом противоракетной и противокосмической обороны. Проект получил название Терра-3 и в служебной документации значился как "Объект-2505". Под контролем военных ученые разрабатывали и испытывали лазеры, способные прожечь или сбить с курса боеголовки баллистических ракет.

Американскую разведку очень интересовали советские разработки, поэтому спутники-шпионы регулярно пролетали над полигоном Сары-Шаган. Даже запущенный в 1981 году первый космический челнок "Челленджер" в светлое время суток проходил с востока на запад над средними широтами СССР. По странному совпадению высота орбит (300-400 километров) имела полное согласование с очередностью прохождения разведывательных космических аппаратов США.

Осенью 1983 года маршал Советского Союза Дмитрий Устинов предложил командующему войсками ПРО и ПКО генерал-полковнику Юрию Вотинцеву применить лазерный комплекс "Терра-3" для сопровождения шаттла. Около года ушло на подготовку эксперимента и 10 октября 1984 года, когда шаттл "Челленджер" оказался над полигоном, "сопровождение" началось.

Как пишет кандидат физико-математических наук Петр Зарубин: "Эксперимент состоялся при работе лазерной установки в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты корабля в тот раз составляла 365 км, наклонная дальность обнаружения и сопровождения - 400-800 км. Точное целеуказание лазерной установке было выдано радиолокационным измерительным комплексом 5Н25 "Аргунь".

Как сообщил потом экипаж "Челленджера", при полете над районом Балхаша на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание. Американцы стали разбираться. Вскоре поняли, что экипаж подвергся какому-то искусственному воздействию со стороны СССР, и заявили официальный протест. Исходя из гуманных соображений, в дальнейшем лазерная установка, да и часть радиотехнических комплексов полигона, имеющих высокий энергетический потенциал, для сопровождения шаттлов не применялись".

Однако есть мнение, что заявление США была намеренной дезинформацией, которая была запущена американскими военными как акция прикрытия собственных программ разработки аналогичных лазерных противоспутниковых систем.

В ходе испытаний в 70-80 годах выяснилось, что генерируемой на тот момент мощности лазерного луча не хватает для разрушения боеголовок баллистических ракет, а после распада СССР работы, осуществлявшиеся в рамках программы "Терра" и "Омега", были прекращены. "Объект-2505" был передан военным Казахстана, которым оказался не нужен, и уникальный комплекс был разграблен и разрушен местными жителями. Теперь на его руины приезжают лишь туристы.

В 1994 году академик Басов, отвечая на вопрос об итогах лазерной программы "Терра-3", сказал: "Ну, мы твердо установили, что никто не сможет сбить боеголовку баллистической ракеты лазерным лучом, но мы здорово продвинули лазеры". Сейчас на опытно-боевом дежурстве ВКС России находятся лазерные комплексы "Пересвет".