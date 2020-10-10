Трансляция: Переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов - проводят в Москве переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время планируется работа на уровне глав МИД, Владимир Путин встречаться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана не планирует.

Вчера глава государства провел работу с коллегами из Еревана и Баку, по итогам которой было сделано заявление - в нем российский лидер призвал стороны конфликта прекратить огонь для гуманитарной паузы.