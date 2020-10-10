Тысячи жителей Японии получили предупреждение об эвакуации

В Японии из-за тайфуна девять тысяч человек получили рекомендацию эвакуироваться. Это связано с угрозой оползней, которые может вызвать проходящий рядом с побережьем страны тайфун "Чан-хом". Об этом сообщает телеканал NHK.

"Покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры в общественных зданиях предложено жителям нескольких районов западной префектуры Нара и небольшого острова Миякэдзима в Тихом океане к югу от Токио", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Из-за непогоды отменены также 12 внутренних авиарейсов. Железнодорожный транспорт ходит по расписанию. Тайфун сейчас находится в Тихом океане к югу от центральной части острова Хонсю и движется в восточном направлении. Сильные дожди сопровождаются ветром, порывами до 40 метров в секунду.