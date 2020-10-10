Устройство для передачи данных без сотовой связи разработали в России

Разработана достаточно интересная система групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов. Она не позволяет заблудиться даже при полной потере ориентации и отсутствии мобильной связи.

Решение основано на радиотрекерах, которые позволяют совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи. Система обеспечивает качественную передачу сигнала на больших расстояниях: до 20 км от устройства к устройству на открытой местности и до 5 км в густом лесу. Разработали систему специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех.

Радиотрекер получил имя "Гончак". Он представляет из себя компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Новые гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сетей сотовых операторов, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте.

Приемопередатчик "Гончака" одновременно является ретранслятором. Данные геопозиции и голосовые сообщения могут передаваться внутри группы абонентов по цепочке от трекера к трекеру на десятки километров. Большой радиус действия обеспечивается за счет глубокой математической обработки данных, передаваемых в радиоканале. Благодаря аккумулятору большой емкости, радиотрекер способен непрерывно работать в течение суток.

"Система "Гончак" - это универсальная платформа. Использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах. Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 год", - заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В настоящий момент радиотрекеры тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском серийного производства.

Пресс-служба Ростеха сообщила, что в составе "Росэлектроники" разработку системы "Гончак" ведет также НИИ систем связи и управления, входящее в концерн "Созвездие".