Указ губернатора Воронежской области от 9 октября 2020 года № 431-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 211-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у) следующие изменения:

1.1. В подпункте "г" пункта 2:

- абзац первый после слова "культурных" дополнить словом ", выставочных";

- абзац десятый признать утратившим силу.

1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) при прибытии на территорию Воронежской области после пересечения Государственной границы Российской Федерации в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции, до получения отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.3. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению к настоящему указу, обеспечить их перевод на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование организации (учреждения, предприятия), деятельности индивидуального предпринимателя.".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

" 8. Предприятиям общественного питания осуществлять деятельность при условии:

- обеспечения максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 %, начиная с четырехместного стола;

- расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра;

- запрета на работу детских игровых комнат, танцевальной площадки, караоке;

- недопустимости проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.".

1.5. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов):

- ограничить для объектов торговли, находящихся на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), нахождение в помещениях граждан, исходя из нормы площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров на 1 человека;

- обеспечить контроль за использованием посетителями, персоналом, работающим с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), обработкой рук персонала антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.".

1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, обеспечить перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы в максимальном количестве, не нарушающем функционирование организации (учреждения, предприятия), деятельности индивидуального предпринимателя.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3, абзаца шестого подпункта 1.4, подпункта 1.6 пункта 1, вступающих в силу с 12 октября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







