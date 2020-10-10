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Звезда "Интернов" Шаракоис экстренно госпитализирован в Лондоне

Новости
    10.10.2020, 13:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис, Борис Левин из ситкома "Интерны" и Шурик из ремейка "Кавказской пленницы", спешно госпитализирован в Лондоне. О чем рассказал в своем Instagram.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По словам Дмитрия, в больницу он попал из-за сильнейших головных болей, которые мучают его вот уже на протяжении месяца. В результате молодой человек начал подозревать у себя инфаркт или инсульт.

Как рассказал Дмитрий, он до последнего не обращался к медикам, но накануне все-таки пришлось вызвать "скорую" - боли стали "дичайшими" и последний раз продолжались четыре часа.

"Сильная пульсация в голове и сердце", - описал Шаракоис. Призвав поклонников "особо не переживать".

Дмитрий уточнил, что он уже прошел в больнице обследование - и инсульта или инфаркта у него предварительно не выявлено. Но требуются дополнительные проверки и анализы.

"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", - мрачно отметил Шаракоис.

Дмитрий живет в Лондоне уже два года, перебравшись в Англию из Москвы, - Шаракоис оставил кино и в британской столице работает на стройке. Последней ролью актера стала работа в ленте "Приставы" в 2018-м.

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