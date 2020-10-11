Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно ведомственной статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 тысяч 368 военнослужащих.

По сведениям на вечер 11 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в ВС вылечились 37 военнослужащих. Кроме того, 44 205 представителей ВС сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

В то же время 1 294 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей, 902 пациента лежат в военных госпиталях, два человека изолированы по месту службы, девять - лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 381 человека изолированы на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 4 человека, в состоянии средней тяжести - 15 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны в 15 регионах страны, медицинская помощь оказали 7 891 пациенту, 1 568 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи: от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - следует из сообщения.