Два небольших самолета столкнулись в небе над Францией

В небе над центральной частью Франции произошло столкновение двух небольших самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на издание Nouvelle Republique. Погибли пять человек.

Сообщается, что катастрофа произошла в департаменте Эндр и Луара поблизости от центра коммуны Лош. В одном из самолетов было два человека на борту, в другом - три. Причины столкновения пока выясняются.

Большой удачей можно считать то, что число жертв ограничилось людьми, находившимися на борту самолетов. Обломки воздушных судов упали на территорию местного фруктового сада и чудом обошлось без пострадавших.