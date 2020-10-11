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11.10.2020 22:11
Рубрика: Спорт

Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце

Текст: Максим Домчев
Фото: Ghtcc-cke;,f G-Drive Racing
Фото: Ghtcc-cke;,f G-Drive Racing

Экипаж российского пилота Романа Русинова из команды G-Drive Racing не смог добраться до финиша гонки Европейской серии Ле-Ман в Монце.

Эта гонка стала первой после главного события автосезона - "24 часа Ле-Мана" - на котором G-Drive Racing не без основания рассчитывали не только на пьедестал, но и на победу, но в итоге пересекли финишную прямую пятыми. Тем более, что в минувшем сезоне именно пилоты этой команды добились победы в гонке в Италии.

Накануне гонки российский пилот Роман Русинов заявил, что его команда является одним из основных претендентов на победу.

"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Монцу. Это потрясающее место для проведение гонок - говорил перед стартом пилот G-Drive Racing Русинов. - Трасса находится на территории красивого парка, где сохранились элементы ее первоначальной конфигурации в виде огромного овала, который напоминает об историческом наследии Монцы и уникальности этого места для мирового автоспорта. На этой трассе машина испытывает серьезные нагрузки на двигатель, подвеску и тормоза. Важно следить за износом многих деталей и подбирать оптимальные настройки. С одной стороны, чтобы добиться максимальной скорости на прямых, нужны низкие уровни прижимной силы и лобового сопротивления. С другой, машина должна быть стабильна на торможениях, иметь достаточное механическое и аэродинамическое сцепление с трассой.

"Наш прототип готов к этим испытаниям. В прошлом году именно в Монце наша команда одержала первую победу для Aurus на международной гоночной арене. Борьба обещает быть очень упорной, но у нас есть все необходимое, чтобы повторить прошлогодний успех", - продолжил россиянин.

Особенностью этой гонки стали и условия, в которых она проходила. Весь заезд прошел в светлое время суток. Не было и осадков. Зато итальянская осень приготовила подарок в виде листопада, без которого представить октябрь в Королевском парке Монцы невозможно.

Экипаж G-Drive Racing под номером 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Миккаэль Йенссен) в квалификации показал третий результат и стартовал со второй линии, но защитить титул чемпиона Монцы, добытый в прошлом году, Роману Русинову и его партнерам не удалось. Не пройдя и половины дистанции, прототип был вынужден вернуться в боксы, что отбросило экипаж №26 на последнее место в зачете LMP2. Российская команда в общем зачете ELMS переместилась на 4-е место.

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