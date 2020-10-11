Постановление губернатора Курганской области от 10 октября 2020 года № 87 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб)" заменить словами "решениями областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области, областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области" (далее также - Оперативные штабы)";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5 . Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше в период с 12 октября по 2 ноября 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:
1) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;
3) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.";
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции гражданам, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания.";
4) в абзаце первом пункта 8 слова "решением Оперативного штаба" заменить словами "решениями Оперативных штабов";
5) в подпункте 1 пункта 10 слова "Оперативного штаба" заменить словами "Оперативных штабов";
6) в подпункте 3 пункта 14 слова "Оперативного штаба" заменить словами "Оперативных штабов".
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 октября 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.М.Шумков
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