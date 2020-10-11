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11 октября 2020 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 9 октября 2020 года № 379 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля 2020 г. № 119"

Дата подписания 9 октября 2020 г.
Опубликован 11 октября 2020 г.

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля 2020 г. № 119 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных организациях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 7 апреля 2020 г., № 06042020040104, 6 мая 2020 г., №06052020040157, 12 мая 2020 г., № 12052020040164, 3 июня 2020 г, № 03062020040189, 25 июня 2020 г., № 25062020040217, 6 июля 2020 г., № 06072020040227, 21 июля 2020 г., № 21072020040241, 30 июля 2020 г., №30072020040256, 19 августа 2020 г., № 19082020040280, 11 сентября 2020 г., № 11092020040301) следующее изменение:

в пункте 1 слова "27 сентября 2020 г." заменить словами "18 октября 2020 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2020 г.

И.о. Председателя Правительства Республики Марий Эл А.Сальников



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