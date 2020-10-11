Премьер Баварии предложил ввести по всей ФРГ штраф за нарушение масочного режима

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выдвинул предложение ввести по всей Германии штраф за нарушение масочного режима. По его словам, в противном случае возможно новое введение мер жесткой изоляции. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild am Sonntag.

Премьер считает, что штраф должен составлять 250 евро.

В настоящее время за нарушение масочного режима в Германии уже введены штрафы, однако они составляют, как правило, порядка 50 евро.

Сейчас в ФРГ маски необходимо носить в транспорте, магазинах и общественных учреждениях. Также были озвучены предложения обязать жителей быть в масках в многолюдных местах на открытом воздухе, например на площадях и пешеходных улицах.

В Германии на настоящий момент выявлены более 322 тысяч инфицированных коронавирусом, скончались более 9,5 тысячи человек.