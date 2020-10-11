Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил стартовый состав на матч группового этапа Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщается в официальном микроблоге российской команды в Twitter.

Встреча группы 3 дивизиона B пройдет в воскресенье на московском стадионе "Динамо" и начнется в 21.45 мск.

Полностью состав команды на предстоящую игру выглядит следующим образом:

голкипер - Антон Шунин;

защитники - Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;

полузащитники - Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев;

нападающий - Артем Дзюба.