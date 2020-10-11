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11.10.2020 17:03
Рубрика: Общество

В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов

Текст: Ксения Колесникова

Всероссийские этапы соревнований для школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" впервые пройдут в онлайн-формате с 10 по 30 октября, сообщает Минпросвещения.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Во всероссийских этапах соревнований примут участие команды из 83 регионов. Конкурс проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

Напомним, "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" признаны самыми массовыми спортивными мероприятиями среди школьников в России - ежегодно в соревнованиях школьного этапа "Президентских состязаний" принимают участие более 11 млн обучающихся, а в "Президентских спортивных играх" - более 6 млн.

Программа всероссийского этапа "Президентских состязаний" в этом учебном году состоит из видеоролика творческого конкурса на тему "Это гордое слово - Победа!", видеоролика "Эстафетный бег" и теоретического конкурса, который пройдет на платформе Zoom.

Программа всероссийского этапа "Президентских спортивных игр" включает в себя видеоролик легкоатлетической эстафеты и видеоролик "История наших игр", в которых отображены участие команды-финалиста на школьном или муниципальном этапах соревнований, а также исторические, национальные, спортивные, культурные традиции региона, спортивные достижения земляков, успехи общеобразовательной организации по продвижению "Президентских спортивных игр" за их 10-летнюю историю.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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