Власти Мехико убрали с центральной улицы статую Колумбу

Власти мексиканской столицы убрали с центрального проспекта города статую Христофору Колумбу. Как сообщает El Heraldo, ее отправили на реставрацию, чтобы спасти от сноса манифестантами. Недовольные последствиями открытия мореплавателем нового континента намеревались сломать памятник в ближайший понедельник, 12 октября, когда как раз отмечается День открытия Америки.

Власти Мехико решили не допустить этого акта вандализма, и в субботу статую демонтировали. Как проинформировали в министерстве культуры, ее обследуют, а затем отреставрируют специалисты Национального института антропологии и истории. Вместе с памятником Колумбу в мастерские были отправлены еще несколько статуй, установленных в честь францисканских монахов.

Стоит отметить, что в будущем памятник Колумбу может и не вернуться на свое место. Как заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, "возможно, пора подумать над тем, что представляет собой Колумб".

В Латинской Америке многие не считают его достойным почестей, поскольку после открытия Америки коренное население серьезно пострадало от действий конкистадоров. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор накануне назвал их "самыми позорными злодеяниями" и в очередной раз потребовал, чтобы католическая церковь и испанская монархия принесли за них свои извинения.