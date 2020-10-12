Трагедия 28 июля 1945 года случилась не в результате диверсии или бомбардировки, а из-за стечения обстоятельств. Субботний день выдался дождливым, над Манхэттеном стояли плотные тучи. В Empire State Building, где в обычный рабочий день работали 15 тысяч сотрудников, находились около 1,5 тысячи человек. Около двух десятков из них были на 79 этаже в офисе католической службы помощи ветеранам.

Около десяти утра жители Нью-Йорка услышали оглушительный рев большого самолета - всего в паре сотен метров над землей между зданиями лавировал двухмоторный бомбардировщик B-25D Mitchell, летевший в сторону 42-й улицы на скорости около 300 километров в час. В какой-то момент воздушное судно резко свернуло вправо и начало набирать высоту, чтобы не протаранить один из небоскребов, но на его пути оказался Empire State Building, скрываемый туманом. Десятитонный бомбардировщик врезался в сооружение, после чего, как рассказывали очевидцы, "последовала сильная вспышка, а из здания начали вырываться огромные языки пламени".

Основной удар пришелся на уровень 79 этажа с северной стороны здания. Левое крыло самолета оторвалось и упало на Мэдисон-авеню в квартале от Empire State Building. Загоревшееся топливо из разорвавшихся баков самолета в считанные секунды охватило весь этаж, почти все сотрудники католической службы помощи ветеранам мгновенно погибли.

Один из двигателей B-25D Mitchell в момент столкновения оторвался, пролетел через весь этаж и, пробив противоположную стену, упал на 12-этажное здание на соседней 33-й Западной улице. В результате была уничтожена студия скульптора Генри Геринга. Другой двигатель протаранил стены офиса, попал в одну из лифтовых шахт и рухнул с 300-метровой высоты в подвал, утянув за собой кабину лифа, к счастью, пустую. Еще у нескольких лифтов оборвались тросы, избежать гибели находившихся в них людей помогла аварийная тормозная система.

Из-за повреждения лифтов пожарные не могли подняться выше 60 этажа, с рукавами и оборудованием они поднимались пешком. Большую часть возникшего пожара им удалось потушить в течение 40 минут. Впоследствии американские СМИ опубликуют десятки материалов о героических поступках находившихся в здании людей, спасавших других от гибели.

За штурвалом B-25D Mitchell в момент трагедии находился 27-летний подполковник Уильям Франклин Смит (Билл Смит) - опытный армейский летчик, совершивший более 100 боевых вылетов над Францией и Германией и награжденный десятком орденов и медалей. В то утро пилот должен был совершить перелет с армейской авиабазы Хэнском в штате Массачусетс на аэродром Ньюарк. Сопровождал Смита 31-летний старший сержант Кристофер С. Домитрович, выполнявший функции бортинженера. Кроме того, командир судна взял на борт 20-летнего сотрудника ВМС США по имени Альберт Дж. Перна, которому необходимо было быть в Бруклине.

Примерно через час после вылета с Нью-Бедфорда бомбардировщик приблизился к Нью-Йорку. Видимость был крайне низкая, и Смит связался с вышкой аэродрома Ла-Гуардиа. Ее диспетчеры рекомендовали пилоту из-за плохих погодных условий приземлиться здесь, а не пытаться добраться до Ньюарка. Длившиеся несколько минут переговоры не дали результата - Смит настаивал на своем. К тому же, он получил данные от армейской службы о достаточной для совершения посадки видимости.

В результате подполковник ошибочно решил, что находится к западу от Манхэттена над рекой Гудзон, хотя на самом деле летел над Ист-Ривер и уже через несколько секунд оказался среди небоскребов, сбитый с толку. Как следовало из отчета по катастрофе, Смит до последнего пытался избежать столкновения, но предпринимать что-либо оказалось поздно.

Помимо трех погибших в самолете жертвами трагедии, по официальным данным, стали 11 человек, находившиеся в Empire State Building. Тяжелые ранения получили 26 человек. Ущерб здания оценили примерно в один миллион долларов, восстановительные работы завершились через три месяца.

После авиакатастрофы руководство Нью-Йорка и Федерального управления гражданской авиации США ужесточили правила полетов над городом, после чего в ВВС ввели дополнительную подготовку пилотов.