Распоряжение главы Республики Карелия от 10 октября 2020 года № 611-р

В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и требований, указанных в распоряжении Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, а также решений Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Карелия (далее - Оперативный штаб) в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и действия режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия:

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и Администрации Петрозаводского городского округа (по согласованию) приостановить проведение традиционной осенней сельскохозяйственной ярмарки на территории Петрозаводского городского округа, запланированной на период с 9 по 18 октября 2020 года.

Решение о возобновлении проведения ярмарки будет принято после устранения нарушений, организации работы при соблюдении противоэпидемических мер и согласования с Оперативным штабом.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







