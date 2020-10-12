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12.10.2020,  
15:09
Текст:  Алексей Брусилов

Легкие танки-роботы скоро поступят на испытания в армию США

Американская армия до конца текущего года должна получить для испытаний четыре прототипа роботизированной боевой машины M5 Ripsaw.
Фото: textronsystems / youtube.com Фото: textronsystems / youtube.com
Фото: textronsystems / youtube.com

Как сообщает Military.com, в следующем году Textron Systems также поставит электрическую версию, у которой не будет боевого модуля.

Впервые о создании такой техники в США стало известно год назад, во время проведения выставки AUSA-2019 в Вашингтоне.

Эти беспилотные машины весят около десяти тонн, на них устанавливаются дизельные и гибридные электродвигатели.

Они обладают высокой подвижностью, на них предполагается монтировать самое различное стрелковое, пушечное вооружение, а также противотанковые комплексы третьего поколения Javelin, системы противовоздушной обороны и специальное оборудование.

M5 могут использоваться для огневой поддержки, сопровождения, выполнения разведывательных задач. Можно применять как одиночные машины, так и сформированные из них мобильные ударные группы.

Эти безэкипажные "легкие танки" легко перебрасывать военно-транспортными самолетами C-130 Hercules и десантными вертолетами CH-47 Chinook.

Фото: youtube.com
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В России на вооружение сухопутных войск принят комплекс "Уран-9", который прошел существенную доработку после апробации в реальных боевых условиях.

Концерн "Калашников" в настоящее время создает семейство "Соратник".

Также в Нижнем Тагиле на основе основных боевых танков Т-72Б3 ведется разработка тяжелых робототехнических комплексов с различным вооружением.

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