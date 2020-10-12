Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет

Поддержать законопроект, повышающий возраст молодежи до 35 лет, решила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

- Выступила на правительственной комиссии в поддержку законопроекта "О молодежной политике в Российской Федерации", - написала Москалькова в Instagram.

По ее мнению, законопроект разработан с целью защиты прав и законных интересов молодежи, он помогает обеспечить равные условия для ее духовного, культурного, профессионального, социального и физического развития, создает условия для ее участия во всех сферах жизни общества, повышает уровень межэтнического и межконфессионального согласия в молодежной среде, формирует культуру семейной жизни, поддерживает молодые семьи и улучшает демографическую ситуацию.

Москалькова также подчеркнула одну из ключевых особенностей законопроекта - закрепление на федеральном уровне единого толкования терминов "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика". Она поддержала также введение единого возрастного критерия принадлежности к молодежи. Молодые люди - это граждане от 14 до 35 лет, согласилась она с новыми возрастными рамками.

Психологи давно говорят о том, что мы живем во времена более медленного взросления, и люди долго остаются "молодыми": те, кому сейчас 25, ведут себя, как 18-летние лет 20-30 назад.