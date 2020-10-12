Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.10.2020,  
11:05
Текст:  Михаил Русин

Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный воздушный бой в стратосфере истребителей МиГ-31.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Military Watch оценил преимущество нового вооружения Су-57

На ролике, размещенном Минобороны России, показаны взлет, полет в стратосфере над облачным покровом и посадка самолетов. Съемки велись с земли и из кабины МиГ-31.

Как сообщили в ведомстве, учения на Камчатке проводила морская авиация Тихоокеанского флота. При этом экипажи выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства на высоте около 20 километров.

Примечательно, что летчики должны были обнаружить "нарушителя" самостоятельно, не полагаясь на наземные средства ПВО.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: NK News/ youtube.com
КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО 11:10
"Точка опоры": 43 года назад МиГ-29 совершил свой первый полет 06.10.2020
"Кабриолет" Су-57 показали на видео 04.10.2020
учения
Фото: CaptainCool07 / youtube.com
Китайская армия начала получать новую униформу, бронежилеты и автоматы 09.10.2020
Popular Mechanics впечатлила необычная высадка российских морпехов 05.10.2020
Новейшую колесную технику опробовали в войсках 03.10.2020
истребители
Фото: А. Е. Коцебу
Русские войска впервые взяли Берлин 260 лет назад 09.10.2020
ВВС США атаковали советский аэродром "Сухая речка" 70 лет назад 08.10.2020
The Drive оценил новое вооружение истребителей Су-57 и Су-35С 06.10.2020