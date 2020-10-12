Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный воздушный бой в стратосфере истребителей МиГ-31.

На ролике, размещенном Минобороны России, показаны взлет, полет в стратосфере над облачным покровом и посадка самолетов. Съемки велись с земли и из кабины МиГ-31.

Как сообщили в ведомстве, учения на Камчатке проводила морская авиация Тихоокеанского флота. При этом экипажи выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства на высоте около 20 километров.

Примечательно, что летчики должны были обнаружить "нарушителя" самостоятельно, не полагаясь на наземные средства ПВО.