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12 октября 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 9 октября 2020 года № 470 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив раздел II строкой 2.11 следующего содержания:

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 октября 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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