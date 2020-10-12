Пентагон намерен отправлять грузы для армии ракетами Илона Маска

Предполагается два варианта быстрого материального снабжения войск: прямой полет ракеты, запущенной с территории США, либо предварительное размещение грузов на космическом корабле, находящемся на околоземной орбите. При необходимости корабль сможет быстро сойти со своей орбиты и приземлиться. В обоих случаях срок доставки должен составить от тридцати минут до одного часа.

Помимо скорости доставки такой вариант снабжения армии обладает еще рядом преимуществ. В отличие от тяжелого транспортного самолета, ракету не нужно дополнительно заправлять в воздухе. Кроме того, большая часть полета будет проходить на околоземной орбите, поэтому груз будет невозможно сбить с земли.

О какой конкретно модели ракеты идет речь, не сообщается, однако в своем интервью журналу Air Force командующий Транспортным командованием США генерал Стивен Лайонс сравнил грузоподъемность ракеты-носителя с возможностями стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III, который может взять на борт до 85 тонн груза. По данным Popular Mechanics, Лайонс вероятно имел ввиду сверхтяжелую ракету-носитель многоразового запуска SpaceX Starship, которую компания Илона Маска разрабатывает с 2012 года. По расчетам инженеров, она будет способна выводить на низкую орбиту до 100 тонн полезной нагрузки, а также доставлять грузы и людей на Луну и Марс.

По мнению автора статьи, непреодолимых технических препятствий для реализации проекта нет. SpaceX уже запустила около 100 ракет, способных решить задачи Пентагона, получив при этом два полных или частичных отказа оборудования. Однако материальные и временные затраты на такой способ доставки грузов пока вызывают много вопросов. По оценкам компании Илона Маска один запуск ракеты Starship обходится в два миллиона долларов - против 312 тысяч долларов, которые нужно потратить на 12-часовой перелет С-17 из Калифорнии в Японию.

Несмотря на то, что сам полет ракеты со взлетом и посадкой занимает порядка часа, на подготовку к нему могут уйти недели и даже месяцы. Кроме того, запустить ракету-носитель с грузом для армии можно будет только в хорошую погоду. Хранение грузов на космическом корабле позволило бы сократить время на подготовку, но раскрыло бы планы военных во время доставки контейнеров на орбиту.

- Тем не менее цена - это еще не все, особенно когда "пули летят". Если такой остров, как Окинава, где проживает 30 000 военнослужащих США, находится под блокадой, ракеты могут быть единственным способом снабжения войск, - пишет Popular Mechanics.