Постановление губернатора Приморского края от 12 октября 2020 года № 147-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в пункт 7 постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края о т 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг,от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг) изменения, дополнив его абзацами следующего содержания:

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по продаже товаров, оказанию услуг, выполнению работ, обеспечивать соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, не допуская посетителей в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ и не осуществляя продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ при отсутствии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, обеспечивать соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, исключая нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







