Путешествие из Петербурга в Москву: заметки с борта теплохода

Речные круизы в России переживают настоящий ренессанс. Жажда новых впечатлений не исчезла в новой реальности с ее ограничениями на поездки за границу. Обратившись к отечественным историческим традициям, мы решили познакомиться с любимым - в том числе за его неспешность и комфорт - видом путешествий русской аристократии.

Самое главное здесь - конечно же, река и ее бесценные терапевтические свойства. Путешествие по воде - лучшая возможность узнать страну изнутри. Основное преимущество речных круизов в том, что лайнер не удаляется далеко от берега, позволяя пассажирам вдоволь налюбоваться пейзажами и живописными городками по пути следования.

Любоваться рекой можно прямо с балкона каюты теплохода. Фото: "Водоход"

Сила водной стихии, помноженная на разнообразные впечатления, рождает новую формулу путешествия, в которой комфорт и уют становятся величиной постоянной, а природные декорации - переменной.

Сложно сказать, что впечатляет больше: огромные панорамные окна и современные интерьеры теплохода "Мустай Карим", на котором мы отправились по маршруту, или головокружительной красоты рассветы и закаты. А может, то, что это был единственный лайнер, получивший разрешение на проход под разведенными мостами Петербурга с туристами на борту и на швартовку в самом центре города, у Английской набережной - последнее, учитывая эпические размеры судна, привело в немалую ажитацию "сухопутных" туристов северной столицы.

Вид на разведенные мосты Петербурга с открытой палубы площадью 700 (!) квадратных метров теплохода "Мустай Карим". Фото: Лилия Вишнякова

Первая остановка в круизе из Петербурга в Москву - Валаамский монастырь. Правда, современные "паломники" стремятся не столько к созерцанию святынь, сколько к ощущению благости, разлитой в местной природе. А природа острова Валаам завораживает. Поражают воображение монастырские сады, разбитые в XIX веке: здесь, в этом суровом климате, выращивают несколько десятков сортов яблок. Из них готовят валаамский кальвадос, который может стать одним из самых экзотических сувениров, привезенных из круиза.

Следующая остановка - Кижи (кстати, по финно-угорской традиции ударение ставится на первый слог), несправедливо низведенные до дидактического статуса "музея деревянного зодчества". Церковь Преображения Господня, 22-главая красавица, в прошлом году была полностью открыта после реставрации, на которой она находилась последние 20 лет. Подлинными удалось сохранить 70 % исторического памятника - благодаря тому, что реставраторы разработали уникальную технологию "лечения" бревен. Говорят, что секрет сохранности этой церкви постройки 1714 года - в "ледниковом периоде": с XIV по начало XIX века случилось глобальное похолодание, и строительство Преображенского храма пришлось на самый его пик. Возможно, именно поэтому дерево и сохранилось на несколько веков.

Попадаются на пути следования и странности: таков иммерсивный "древнерусский" аттракцион под названием Верхние Мандроги. В какой-то момент вдруг приходит в голову довлатовский "Заповедник" с поправкой на современные реалии, и ты понимаешь, что попал в Диснейленд-Лукоморье, туристическую деревню.

Верхние Мандроги. Фото: Лилия Вишнякова

Впрочем, с реальностью примиряет наличие "Музея водки и самогоноварения", прекрасного как форме (здание строил питерский архитектор Иван Князев), так и по содержанию (в коллекции музея 3500 сортов водки, а барная стойка, декорированная этой экспозицией - место высокого градуса фотогеничности). Из-под купола деревянного терема на посетителей отечески и строго взирает Менделеев едва ли не с нимбом, а чуть ниже расположены агитационные росписи о вреде алкоголя. После дегустации нескольких сортов титульного напитка музея погружение в лубочные берендеевские реалии проходит уже безболезненно. И даже виртуоз, задорно исполняющий "Танец с саблями" Хачатуряна на балалайке, начинает выглядеть на бутылках вполне аутентично.

Музей водки и самогоноварения в Верхних Мандрогах. Фото: Лилия Вишнякова

Так, словно в калейдоскопе, проходят дни этой удивительной недели, впечатления накладываются в несколько слоев. Вот Ферапонтов монастырь, место ссылки патриарха Никона, с фресками Дионисия, а вот невероятной красоты лучи на стенах монастыря и закат над Бородаевским озером.

Вот Углич, маленький городок, амбициозно называющий себя "русской Швейцарией" - ведь здесь до сих пор собирают часы на останках советского часового завода "Чайка" и находится единственный в России институт сыроварения. Прелесть этого небольшого города - в идеально сохранившемся Кремле, в трогательной вере угличан в то, что если бы не татаро-монголы, то Углич был бы равен по величию Москве, и в мрачных тенях прошлого.

На гербе - царевич Дмитрий с ножиком в руках, маленький посмертный заложник большой политики "смутного времени". В церкви Дмитрия на Крови висит колокол, призвавший жителей Углича на бунт - за это он был бит плетьми и сослан в Сибирь. Сейчас колокол реабилитирован и служит наглядным свидетельством того, что не всем средствам информации стоит доверять.

Рядом, на территории Угличского водохранилища, находится затопленная Калязинская колокольня - величественный памятник торжества духа над прогрессом, некогда часть затопленного при строительстве местной ГЭС монастыря. В советское время колокольня использовалась как маяк. А сейчас здесь вновь проводятся богослужения и совершаются молебны во время Верхневолжского крестного хода.

Калязинская колокольня. Фото: Википедия

В последний день путь в столицу проходит через легендарные шлюзы канала имени Москвы, прекрасный объект промышленной архитектуры с трагической предысторией: 14 сентября 1932 года для строительства канала был создан "Дмитлаг", просуществовавший более пяти лет, и все шлюзы были построены заключёнными, количество которых достигало нескольких сотен тысяч.

Задумавшись об этом, немедленно начинаешь еще больше ценить те комфортные условия, в которых проходит путешествие. Новый теплоход "Мустай Карим", построенный в этом году, спроектирован как "отель на воде" и соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.

Огромный теплоход "Мустай Карим" спроектирован как "отель на воде". Фото: "Водоход"

Это самое большое пассажирское судно российской акватории, поражающее масштабами: на четырех палубах - 160 кают с панорамными окнами, два ресторана и три бара (один из них с обзором 270 градусов), конференц-зал и библиотека, зона с сауной и хамамом, а также упомянутая выше "sun deck" - открытая палуба величиной с небольшой городской двор. "Мустай Карим" выглядит настолько внушительно, что самым распространённым сюжетом поездки становятся люди с берега или проходящих мимо судов, снимающие теплоход на камеры мобильных телефонов.

Название теплоход получил в честь башкирского поэта и писателя, чье 100-летие отмечали в прошлом году. Портрет Карима с цитатой одного из его самых известных стихотворений "Не русский я, но россиянин" украшает лаунж-библиотеку, в которой находится прекрасная коллекция русской и зарубежной литературы - хотя, поверьте, во время путешествия у вас вряд ли найдется время для чтения.

Отсылки к родине Карима встречаются по всему теплоходу: например, бар "Башкирия" оформлен портретами многих известных людей, которые родились в этом регионе - Владимира Спивакова, Рудольфа Нуреева, Сергея Довлатова, Инны Чуриковой, Земфиры и Юрия Шевчука.

Отдельного внимания заслуживает гастрономическая сторона путешествия, которое нужно постигать всеми органами чувств. За вкусовое наполнение круиза отвечает Владислав Корпусов, молодой шеф со званием "лучшего повара Эстонии", уже покоривший Санкт-Петербург и Москву. "Еда в путешествии - это любовь и доверие, передача эмоции и состояния, - рассказывает Владислав. - Через кухню нам хотелось подчеркнуть особенности национальной кухни России, раскрыть полноту вкусов, привнести в них современное и авторское звучание". При всем размахе творческого подхода шефа в меню учтены несколько вариантов диет и даже возможное наличие аллергии у пассажиров.

Теплоход прибывает на Северный речной вокзал. Фото: "Водоход"

В Москву "Мустай Карим" прибывает на отреставрированный Северный речной вокзал, открывшийся для посетителей в начале сентября. Некогда это здание стало своеобразным символом урбанистической московской революции и первопроходцем нового стиля в архитектуре: одни искусствоведы называют его образцом постконструктивизма, другие используют метафору "советское ар-деко", имея в виду флористические росписи и фарфоровые панно на фасадах.

Навигационный сезон продлится до конца октября, и в это время пассажиров теплохода "Мустай Карим" ждет серия интереснейших круизов из Ростова-на-Дону в порты Азовского моря. Маршрут проложен из Ростова-на-Дону в Таганрог с посещением ведущих отечественных виноделен, включая Шато Тамань и Абрау Дюрсо, а также серию авторских экскурсий.

Следующий сезон навигации откроется в мае 2021 года, и в первый весенний круиз по нашему маршруту, но в обратном направлении - из Москвы в Санкт-Петербург - можно будет отправиться на "Мустае Кариме" 6 мая.