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12.10.2020,  
13:45
Текст:  Олег Корякин

Ракета-чудовище: мировые СМИ впечатлила новая МБР Северной Кореи

Зарубежные СМИ оценили новую межконтинентальную баллистическую ракету КНДР.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Военный парад, прошедший в Пхеньяне в честь 75-летий Трудовой партии Кореи, привлек внимание мировых СМИ. Особый интерес у журналистов вызвала новая МБР впечатляющих габаритов на 11-осном транспортном средстве.

Так Reuters называет ее "ракетой-монстром" и отмечает, что она станет одной из крупнейших мобильных МБР в мире, если будет введена в эксплуатацию.

Давшая агентству комментарий заместитель директора европейской неправительственной организации Open Nuclear Network Мелисса Ханхэм заявила: "Эта ракета - чудовище". А высокопоставленный чиновник администрации США назвал демонстрацию межконтинентальной баллистической ракеты "разочаровывающей" и призвал правительство к переговорам для достижения полной денуклеаризации.

Портал The Drive напомнил, что ракета станет уже третьей версией северокорейской МБР после Hwasong HS-14 и HS-15, испытанных в 2017 году.

"Эта новая ракета выглядит ljcnjqysv преемником и без того чудовищной HS-15, которая, как предполагается, может достичь практически любой точки в Соединенных Штатах", - пишет издание. Однако не ясно, будет ли новинка более дальнобойной или предназначена для доставки более тяжелой полезной нагрузки.

Фото: youtube.com
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"Помимо возможностей этого нового оружия, самый большой вопрос заключается в том, где Северная Корея взяла мобильную пусковую установку, чтобы возить такую гигантскую межконтинентальную баллистическую ракету", - интересуется портал. Предыдущее транспортное средство (для HS-15) имевшее девять осей, было приобретено в Китае. Возможно, новое 11-осное было произведено уже в КНДР. Также The Drive задается вопросом, насколько мобильна и проходима эта установка.

Издание Miltary Watch делает акцент на том, что для запуска новой МБР, вероятно, потребуется меньше времени, и она будет храниться полностью заправленной. Не исключено, что ракета сможет нести несколько боеголовок. Это затруднит перехват корейских МБР для американских систем ПРО.

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