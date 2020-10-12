Томский завод электроприводов оптимизирует систему управления производственными процессами

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") внедрило новую информационную систему "Управление сменными производственными заданиями", разработанную на базе отечественного программного продукта. Ее применение направлено на эффективную автоматизацию бизнес-процессов производственной деятельности завода.

Внедрение новой информационной системы позволяет выполнять сбор, хранение, передачу оперативной информации о ходе производства работ. В информационной системе предусмотрено несколько функциональных модулей - для рабочих, мастеров производственных участков, контролеров производственных участков, руководителей предприятия. Это обеспечивает высокий уровень мониторинга выполняемых производственных операций.

Например, мастер цеха в режиме реального времени может контролировать выполнение производственных заданий и получать оперативную отчетность о текущем распределении работ. В системе предусмотрено формирование отчета по выполнению сменного задания бригадой или отдельным работником как в электронном, так и бумажном виде. В отчете отражаются данные о том, какие рабочие операции уже завершены и прошли контроль отделом качества.

Таким образом, в системе аккумулируется оперативная информация о текущей загрузке оборудования, актуальной длительности производства партии деталей, выполнении плановых показателей, качестве продукции. Это дает возможность оперативно анализировать собранные данные и своевременно принимать эффективные управленческие решения.

На следующем этапе автоматизации производственных процессов в АО "ТОМЗЭЛ" планируется создание единого электронного хранилища производственных данных. Это позволит перевести журнал межоперационного контроля исключительно в электронный вид, исключив бумажный документооборот. Оформление электронных сменных нарядов также позволит сократить временные затраты сотрудников на их подготовку.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"