Последний бой: Моонзундское сражение началось 103 года назад

В ходе Первой мировой войны 12 октября 1917 года началась операция "Альбион", в которой принимали участие ВМС Германии и сухопутные силы.

Борьба шла за Моонзундский архипелаг, расположенный в Балтийском море. Германия хотела парализовать действия российских войск на Балтике. Эта битва оказалась последним крупным сражением России в Первой мировой войне. Поражение русской армии имело далеко идущие политические последствия и в итоге повлияло на перенос столицы страны из Петрограда в Москву.

12 октября германский флот подошел к острову Эзель (Сааремаа) и начал высадку десанта. Германии удалось это сделать быстро, буквально без сопротивления русских войск. 131-й германский пехотный полк захватил обе русские батареи вместе с личным составом.

Основную тяжесть боев принял на себя флот. Пока немецкий десант на суше постепенно захватывал российские позиции, моряки в течение нескольких дней вели неравные бои с превосходящими силами противника.

12 октября немецкие эсминцы под прикрытием дымовых завес и огня атаковали канонерскую лодку "Грозящий". Она получила попадание 105-миллиметровым снарядом, а потом еще двумя. Ей на подмогу пришел эсминец "Десна". Встретив решительное противодействие русского флота, немцы отвели свои корабли с Кассарского плеса и запросили подкрепление. Бои продолжились.

16 октября произошел бой в проливе Моонзунд, который отделяет острова от материка. А 17 октября броненосец "Слава" и еще два русских корабля вступили в перестрелку с германскими тральщиками. В этом сражении броненосец героически погиб. Он затонул и перегородил проход немецкому флоту.

20 октября немцы полностью захватили Моонзундский архипелаг. Однако выходом в Финский залив они так и не смогли воспользоваться. Русские моряки при отступлении загородили фарватеры затопленными кораблями и минными заграждениями.

Кстати, потери немцев составили девять кораблей, повреждены были 12, а у русских погибли только два корабля.

Как считают историки, из-за угрозы наступления Германии столицу перенесли из Петрограда в Москву. Это сделали уже большевики в марте 1918 года. И вряд ли бы эта угроза появилась без потери Моонзунда.