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12.10.2020 15:23

Второй конкурс по отбору НОЦ мирового уровня стартовал на площадке ТюмГУ

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова с рабочим визитом посетила Тюмень. На площадке Школы перспективных исследований ТюмГУ (SAS) вице-премьер провела совещание по вопросам развития научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ).
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

На совещании, в котором участвовали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Татьяна Голикова объявила о начале конкурсного отбора второй очереди научно-образовательных центров мирового уровня.

По ее словам, научно-образовательные центры призваны работать на развитие экономики и потенциала регионов. "Сегодня Минобрнауки России объявило конкурс на новые пять научно-образовательных центров мирового уровня. Надеемся, что по истечении конкурсного периода в России появится еще пять центров поддержки регионов", - заявила Голикова.

Создание научно-образовательных центров мирового уровня получит развитие и поддержку в рамках нового национального проекта "Наука и университеты", который придет на смену нацпроекту "Наука".

В настоящее время в рамках реализации национального проекта "Наука" действуют пять НОЦ - в Тюменской, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской областях и Пермском крае. Тюменская область вместе с автономными округами ХМАО и ЯНАО представлена в проекте Западно-Сибирским межрегиональным НОЦ, базовой организацией которого является Тюменский государственный университет. Приоритетными направлениями деятельности центра определены биобезопасность, цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, освоение Арктики. С исследованиями и разработками Института X-BIO ТюмГУ по одному из направлений, "Биологическая безопасность человека, животных и растений", Татьяна Голикова ближе познакомилась в ходе визита.

Среди проектов, продемонстрированных гостям, разработка технологии 2D - аэрозоля на основе исследований мирового уровня в области микромасштабной гидродинамики и теплофизики под руководством доктора технических наук Александра Федорца. Учёные получили инструмент исследований воздушно-капельного пути передачи возбудителей инфекционных заболеваний.

Другой перспективный проект НОЦ в Институте X-BIO - разработка интегральных биоаналитических систем. Руководитель проектной группы Дмитрий Андреев, PhD по биоаналитической химии, рассказал о перспективах использования биочипов, в том числе для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний.

Интерес вызвали и другие проекты ученых Центра. Татьяна Голикова отметила высокую долю молодых исследователей в X-BIO. Это свидетельство того, что в Институте X-BIO может быть в ближайшие годы создан мощный научно-исследовательский центр мирового уровня в области наук о жизни.

"Символично, что старт нового конкурсного отбора участников на создание научно-образовательных центров мирового уровня пришелся на визит высокой делегации в Тюмень. Для нас Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ - это точка пересборки всей региональной науки, настройка ее на конкретный значимый результат. Разговор получился максимально содержательным", - прокомментировал итоги совещания Иван Романчук, врио ректора Тюменского госуниверситета.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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