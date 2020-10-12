Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений

Почти 510 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия поступило в Росреестр за минувшую неделю. Из них 163,5 тысячи было подано в электронном виде. Это на 2% больше, чем за аналогичный период сентября, сообщает пресс-служба ведомства. Более 42 тысяч заявлений было подано на регистрацию ипотеки.

Среди регионов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг - Амурская область (45% электронных пакетов), Забайкальский край (44%), Иркутская (54%), Омская области (44%), Пермский край (47%), Москва (39%), Республика Саха (Якутия) (49%), Ростовская область (64%), Санкт-Петербург (50%), Тверская область (45%).

Сейчас в 56 регионах МФЦ работают в штатном режиме, в 29 - по предварительной записи.