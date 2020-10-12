Законопроект Саратовской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 81006206,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 91360506,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 10354300,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 85500242,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 92107854,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 93769342,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2344300,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 97533154,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4877000,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 8269100,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5425300,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

Утвердить распределение доходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе безвозмездных поступлений.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджетов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований области согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов областного бюджета в 2021 году

Установить, что информационное взаимодействие между управлением Федерального казначейства по Саратовской области и администраторами доходов областного бюджета может осуществляться через следующие уполномоченные органы:

государственное казенное учреждение Саратовской области "Централизованная бухгалтерия образования";

управление делами Правительства области.

Статья 5. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области и бюджетами муниципальных районов и городских округов области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области и бюджетами муниципальных районов и городских округов области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 6528322,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 6687831,1 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6931142,0 тыс. рублей;

2) объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда:

на 2021 год в сумме 10974988,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 11677709,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 13779740,6 тыс. рублей;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий государственных программ Саратовской области, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в части 7 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

дотаций согласно приложению 12 к настоящему Закону;

субсидий согласно приложению 13 к настоящему Закону;

субвенций согласно приложению 14 к настоящему Закону;

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к настоящему Закону, утверждается Правительством области.

5. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 0,0516, на 2022 год в размере 0,0542, на 2023 год в размере 0,0563.

6. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области на 2021 год в размере 1,0, на 2022 год в размере 0,94, на 2023 год в размере 0,92.

7. Утвердить межбюджетный трансферт, предоставляемый из областного бюджета федеральному бюджету в форме субвенции, на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Саратовской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий органов государственной власти Саратовской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО "Об административных правонарушениях на территории Саратовской области", на 2021 год в сумме 595,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 595,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 595,9 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам в 2021 году

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года, в сумме до 100000,0 тыс. рублей;

2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов на срок до пяти лет в сумме до 387706,8 тыс. рублей.

2. Установить, что предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам осуществляется без предоставления муниципальными образованиями области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусматриваемых соответствующими договорами.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются с соблюдением требований, установленных статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и при соблюдении муниципальным образованием области ограничений и требований, установленных статьей 921 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 1-е число месяца, в котором предполагается перечисление бюджетного кредита, и в течение периода пользования бюджетным кредитом по состоянию на 1 января финансового года.

5. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на следующих условиях:

привлечение кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, в течение периода пользования бюджетным кредитом;

утверждение и обеспечение реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;

выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования средств бюджетного кредита, включенных в договор о предоставлении бюджетного кредита.

Статья 9. Источники финансирования дефицита областного бюджета, государственные внутренние заимствования области и государственный внутренний долг области

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных внутренних заимствований области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга области:

по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 59875450,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 68144550,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 73569850,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 10. Особенности исполнения областного бюджета

1. Правительство области обеспечивает направление в 2021 году остатков средств областного бюджета в объеме до 5000000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2021 года на едином счете областного бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением областными бюджетными и автономными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством области порядке возврату в областной бюджет.

3. Утвердить размер резервного фонда Правительства Саратовской области на 2021 год в сумме 500000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 500000,0 тыс. рублей.

4. Зарезервировать бюджетные ассигнования по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов областного бюджета:

1) на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, и мероприятий государственных программ Российской Федерации, не связанных с реализацией Указа, но софинансируемых из федерального бюджета, в объемах: на 2021 год -4305887,1 тыс. рублей; на 2022 год - 3244772,0 тыс. рублей; на 2023 год - 1501896,8 тыс. рублей;

2) на обеспечение дополнительных расходных обязательств, связанных с изменением прогнозного минимального размера оплаты труда, в 2021 году в объеме 421506,8 тыс. рублей.

5. Установить в соответствии со статьей 72 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО "О бюджетном процессе в Саратовской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) внесение в установленном порядке изменений в государственные программы области в части перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы и (или) изменения состава мероприятий государственной программы области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом на финансовое обеспечение реализации государственной программы области;

2) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения;

3) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в пределах средств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета, в целях:

реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

выполнения условий предоставления дотаций, предоставляемых в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, а также иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджетов иных субъектов Российской Федерации.

Статья 11. Особенности установления отдельных расходных обязательств области

1. Установить исходя из прогнозируемого уровня инфляции (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) размер индексации с 1 декабря 2021 года на 3,6 процента, с 1 декабря 2022 года на 3,8 процента, с 1 декабря 2023 года на 3,6 процента:

пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области;

единовременного пособия лицу, награжденному орденом "Родительская слава", проживающему на территории Саратовской области;

ежемесячных доплат к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития;

дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка и денежных средств на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, денежных средств на каждого члена многодетной семьи для посещения театров, денежных средств на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях;

единовременного денежного пособия членам семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного вследствие привлечения его к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории Саратовской области;

регионального материнского (семейного) капитала (его части) семьям, имеющим детей, место жительство которых находится на территории Саратовской области;

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Саратовской области, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Саратовской области;

расходов на погребение реабилитированных лиц, проживавших на территории Саратовской области;

ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), ежемесячных денежных выплат на питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, при наличии медицинского заключения, выплачиваемых дополнительно на каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), ежемесячных денежных выплат на питание детей в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и каникулярные дни, выплачиваемых дополнительно на каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство);

ежемесячных денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет;

единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, проживающим на территории Саратовской области;

ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье, ежемесячных денежных средств на питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, при наличии медицинского заключения, выплачиваемых дополнительно на каждого ребенка в приемной семье, ежемесячных денежных средств на питание детей в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и каникулярные дни, выплачиваемых дополнительно на каждого ребенка в приемной семье;

нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, необходимых для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";

нормативов расходов на оплату труда штатных работников с начислениями на нее и норматив расходов на обеспечение деятельности штатных работников в расчете на одного получателя компенсации, необходимых для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО "О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";

размеров денежного вознаграждения лицам, замещающим государственные должности области, и окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы области;

размера расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в соответствии с Законом Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области".

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







