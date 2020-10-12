Закон города Севастополя от 9 октября 2020 года № 601-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 29 сентября 2020 года

Статья 1

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год в размере 9597 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







