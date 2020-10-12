В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов

В Госдуме собираются создать систему для контроля за процессом подготовки нормативно-правовых актов кабмина, необходимых для вступления в силу некоторых законов. О проработке этого вопроса журналистам рассказал глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Создание такой системы обсуждалось на заседании Совета Думы в понедельник. По словам Савастьяновой, речь идет об "автоматизированной информационной системе, которая бы позволяла правительству и Госдуме, депутатам и комитетам, видеть, как эта работа осуществляется ежеминутно".

По словам главы комитета, уже на этапе принятия законопроекта в первом чтении может даваться поручение, чтобы необходимые нормативно-правовые акты готовились. Затем будет утверждаться план-график. В результате ситуации, при которых тот или иной нормативно-правовой акт не может быть принят вовремя, станут исключением, считает парламентарий.

Отметим, что без нормативно-правовых актов правительства отдельные положения принятых законов не могут исполняться.

Ранее выяснилось, что порядка 50% нормативно-правовых актов были приняты несвоевременно, и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проанализировать эту ситуацию.