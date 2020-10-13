Юбилейная коллекция Classic Fusion 40th Anniversary: модели в корпусе из черной керамики, из желтого золота и из титана. Фото: Hublot

В 1980 году Hublot произвел настоящую революцию в мире часов класса люкс, соединив корпус из золота с каучуковым ремешком. Смелое сочетание материалов, невозможное ранее, заложило основы нового творческого подхода к высокому часовому искусству.

Модель Classic Original 1980 года, в которой впервые соединились золото и каучук. Фото: Hublot

В честь юбилея Hublot представляет новую интерпретацию легендарной модели Classic Original 1980 года, символизирующей новаторский дух. Часы 2020 года, объединяющие в себе прошлое и будущее, традиции и последние технологические достижения, доступны в механической версии.

Classic Original 1980 (вверху) и Classic Fusion 40th Anniversary (внизу). Фото: Hublot

Инновационный подход, невероятное разнообразие материалов, современных и традиционных технологий, позволили мастерам Hublot создать три коллекционные лимитированные модели, посвященные 40-й годовщине.

Три коллекционные лимитированные модели, посвященные 40-летию бренда. Фото: Hublot

"Новые модели Classic Fusion воплощают собой 40 лет технических достижений и разрушения стереотипов. Мы не просто повторили выпуск часов Classic Original 1980 года, а переосмыслили их и создали обновленные версии, представляющие Hublot сегодня, - заявил CEO Hublot Рикардо Гвадалупе. - Модели с механическим калибром для мужчин в корпусе диаметром 45 мм отражают новаторский дух бренда, которым он славится на протяжении уже четырех десятилетий".

Черный полированный лакированный циферблат выполнен в лаконичном стиле. Он украшен гранеными стрелками, логотипом марки и надписью Hublot. Часы заключены в корпус диаметром 45 мм из желтого золота, титана или черной керамики с шестью легендарными винтами. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла. Все модели дополнены неизменным каучуковым ремешком, который легко регулируется и комфортно носится благодаря тройной складной застежке.

Часы Classic Original 1980 года, сочетающие в себе оригинальный дизайн и комфорт, в свое время быстро приобрели популярность среди ценителей необычных моделей. Основатель Hublot Карло Крокко хотел, чтобы эта модель была элегантной, прочной и практичной в любых обстоятельствах.

Так Hublot стал первым, кто решился "посадить" золотые часы на ремешок из современного каучука, разработанного специалистами компании. Смелая комбинация положила начало концепции бренда "The Art of Fusion" ("Искусство синтеза") - новаторского подхода к использованию материалов, в котором отражается техническое совершенство и революционный дизайн, отличающий Hublot уже 40 лет.