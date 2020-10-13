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13.10.2020 13:44
Рубрика: Власть

Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания

Текст: Галина Мисливская

Все мероприятия ЦИК России с участием журналистов переведены в дистанционный режим. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
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"Руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий Комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме", - говорится в сообщении. Такой формат работы принят для профилактики распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Журналисты смогут следить за мероприятиями ЦИК на сайте комиссии, а также на ее официальном Youtube-канале, пояснили в пресс-службе.

Ближайшее заседание Центризбиркома состоится в среду 14 октября, а этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова проведет встречу с экспертами и политологами.

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