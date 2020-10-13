Постановление губернатора Еврейской автономной области от 13 октября 2020 года № 319 "О внесении изменений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 22.09.2020 № 79-00-02/18-2973-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести с 00 час. 00 мин. 22 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Еврейской автономной области.

2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение театрально-зрелищных, спортивных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других массовых мероприятий.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность государственных органов Еврейской автономной области и органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области.

3. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

3.1. Проводить регулярную (ежедневную) дезинфекцию помещений, включая оборудование и инвентарь, обеззараживание воздуха.

3.2. Обеспечить работников масками, респираторами или другими средствами индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" изменение, изложив его в следующей редакции:

"Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 05.02.2020 № 14-рг "О введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" постановляю:

1. Обязать граждан с 01 апреля 2020 года соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, случаи охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

2. Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг и в общественном транспорте.

3. В периоды с 05 апреля 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно), с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года (включительно), с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года (включительно), с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года (включительно), с 27 июля 2020 года по 3 августа 2020 года (включительно), с 4 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно), с 18 августа 2020 года по 31 августа 2020 года (включительно, с 1 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года (включительно)), с 15 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года (включительно), с 29 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года (включительно), с 13 октября 2020 года по 26 октября 2020 года (включительно):

3.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам сферы здравоохранения.

3.2. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта.

3.3. Комитету социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области:

- обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта, в том числе через горячую линию;

- обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

4. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, с 01 апреля 2020 года обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







