Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета "Единой России"

Советник президента, бывший глава Республики Дагестан Владимир Васильев избран временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой России". Такое решение во вторник принял президиум генсовета партии.

"Председатель партии (Дмитрий Медведев - прим. "РГ") воспользовался правом, которое ему предоставлено соответствующими пунктами устава, и предложил кандидатуру Васильева Владимира Абдуалиевича на должность врио замсекретаря генсовета "Единой России", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил "непререкаемый авторитет" Васильева, который позволит ему взвешенно и справедливо подойти к этой работе.

Напомним, что должность замсекретаря генсовета стала вакантной с начала этого года, когда Ольга Баталина стала замглавы Минтруда РФ.