Фото советского "подземного" танка нашли в архивах испанской газеты

El raro tanque subterráneo de la batalla de Stalingrado https://t.co/q5x0AqVJdp — ABC.es (@abc_es) October 12, 2020

Снимок "подземного" танка времен Сталинградской битвы удивил журналистов испанской газеты АВС. Впервые он был опубликован в сентябре 1942 года, во время ожесточенных боев за город, пишет "ИноСМИ".

На фото запечатлено, как танк "утопили" в воронке от взрыва бомбы, тем самым превратив его из боевой машины в бастион защиты города.

Автор статьи, журналист Эль Каид Миа, предположил, что это оригинальный способ использования бронетехники, который мог бы стать новым направлением в развитии оружия.

- Если бы существовали машины, которые могли бы прятаться от взора противника, как подводные лодки, или скрываться хотя бы частично, чтобы защищаться, то они бы выглядели так, - написал журналист.

Он также предложил оснащать танки механизмом закапывания, чтобы машина могла укрыться в земле, столкнувшись с серьезным противотанковым сопротивлением или артиллерийским огнем.

- Сверху останется только башня, и танк превратится в неприступный форт. Так будет усилено сопротивление наступающему противнику. Эта фантазия порождена изображением полумертвых танков, превращенных в рубеж защиты Сталинграда. Станет ли она когда-нибудь реальностью? Только время и техника смогут дать ответ, - размышлял осенью 1942 года Эль Каид Миа.

Закапывание подбитых танков в землю и их превращение в укрепленные артиллерийские посты было распространенным явлением во время Второй мировой войны. Кроме того, так поступали с устаревшими машинами, возможности брони и огневой мощи которых не подходили для полноценного танкового сражения.