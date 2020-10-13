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13.10.2020,  
11:59
Текст:  Яна Шамаева

Фото советского "подземного" танка нашли в архивах испанской газеты

Снимок "подземного" танка времен Сталинградской битвы удивил журналистов испанской газеты АВС. Впервые он был опубликован в сентябре 1942 года, во время ожесточенных боев за город, пишет "ИноСМИ".

На фото запечатлено, как танк "утопили" в воронке от взрыва бомбы, тем самым превратив его из боевой машины в бастион защиты города.

Автор статьи, журналист Эль Каид Миа, предположил, что это оригинальный способ использования бронетехники, который мог бы стать новым направлением в развитии оружия.

- Если бы существовали машины, которые могли бы прятаться от взора противника, как подводные лодки, или скрываться хотя бы частично, чтобы защищаться, то они бы выглядели так, - написал журналист.

Он также предложил оснащать танки механизмом закапывания, чтобы машина могла укрыться в земле, столкнувшись с серьезным противотанковым сопротивлением или артиллерийским огнем.

Фото: wikipedia.org
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- Сверху останется только башня, и танк превратится в неприступный форт. Так будет усилено сопротивление наступающему противнику. Эта фантазия порождена изображением полумертвых танков, превращенных в рубеж защиты Сталинграда. Станет ли она когда-нибудь реальностью? Только время и техника смогут дать ответ, - размышлял осенью 1942 года Эль Каид Миа.

Закапывание подбитых танков в землю и их превращение в укрепленные артиллерийские посты было распространенным явлением во время Второй мировой войны. Кроме того, так поступали с устаревшими машинами, возможности брони и огневой мощи которых не подходили для полноценного танкового сражения.

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