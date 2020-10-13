Какую рыбу россияне недооценивают, и много ли на прилавках контрафакта

Красная икра стала символом "демократической роскоши" в России в 1939 году благодаря знаменитой "Книге о вкусной и здоровой пище". С тех пор наши вкусовые предпочтения (в том числе и в рыбе) ненамного изменились. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в интервью "РГ" рассказал также, сколько на наших прилавках сейчас качественной замороженной рыбы и контрафакта.

Сроки хранения для некоторых видов рыб предлагается увеличить с года до двух. Фото: Gettyimages

Какую недорогую рыбу вы бы порекомендовали нашим потребителям?

Герман Зверев: Я рекомендовал бы присмотреться к иваси. Мы рассчитываем серьезно увеличить объем продаж иваси. Во-первых, этому способствует хорошая промысловая обстановка. И, во-вторых, мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать требования к срокам хранения рыбы. Месяц-полтора продолжается промысел, рыба накапливается. Потом подходит транспортное судно, перегружает рыбу в трюм и приходит в порт - еще недели две-три. В порту рыба перегружается на холодильник, формируются поездадля оптовиков. На все про все - четыре-пять месяцев. В итоге у рыбы со сроком годности 8-12 месяцев половина срока "съедена". Торговые сети с неохотой берут такой товар на реализацию.

Создается искусственное ограничение для увеличения поставок рыбопродукции на российский рынок. Технологии хранения, заморозки совершенствуются каждые 10 лет. Все понимают, что охлажденная, живая рыба обладает ограниченными логистическими возможностями, следовательно, нужно придумать такой способ заморозки, который в максимальной степени сохранял бы потребительские и органолептические свойства рыбы.

Нужно модернизировать ГОСТы, написанные 20-40 лет назад. Да, нам нужна максимальная безопасность продукции. Но обеспечить одновременно большой объем рыбопродукции на рынке, предъявляя к ней максимально жесткие требования, невозможно. Сроки хранения рыбы должны быть шире. Мы предлагаем увеличить их с года до двух лет. И мы готовы проводить специальные испытания, исследования, доказывая такую возможность хранения. При этом, подчеркну, мы не предлагаем тотальное увеличение сроков годности, мы предлагаем обдумать такое решение для некоторых видов рыб.

А в целом каково у нас сейчас качество рыбной продукции?

Герман Зверев: По нашим оценкам, 10 процентов рыбопродукции, которая торгуется на рынке, не вполне соответствует жестким требованиям ГОСТов. Рыба - излюбленная товарная категория для ловкачей, которые занимаются фальсификацией. Объем этого рынка приличный - около 80 млрд рублей.

До 2014 года в российских магазинах треть всей рыбы была импортной

Нарушения чаще всего не касаются качества. Массовые нарушения, например, такие: в консервы не докладывают рыбу. Или пересортица: выдают минтай за более дорогую треску.

Но есть и более опасные нарушения. Так, два года назад вступил в силу техрегламент "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Он устанавливает обязательные требования перевозки рыбы рефрижераторными вагонами, обеспечивающими холод в течение всего времени. Это такой холодильник на колесах. Однако до сих пор значительная часть рыбы перевозится в вагонах-термосах. Разница между термосом и рефвагоном такая же, как между обычными термосом и холодильником. То есть в летнее время рыба, которая перевозится в вагоне-термосе, неминуемо будет нагреваться. Конечно, она не растает, но она может прийти при температуре -10 градусов. Это не влечет угрозы жизни и здоровью, но на потребительские свойства рыбы влияет.

Сколько у нас сейчас на прилавках замороженной рыбы?

Герман Зверев: Около 60%. Как и в советское время. Но устойчивый стереотип, что замороженная рыба - это плохо, ошибочен. Для многих россиян охлажденная рыба - символ "демократической роскоши". Такая рыба воспринимается более значимой, более свежей, более вкусной, более привлекательной.

Так и мясо больше ценится охлажденное.

Герман Зверев: Основные центры производства мяса находятся рядом с мегаполисами. С рыбой другая история: с учетом того, что по ГОСТу срок хранения охлажденной мелкой рыбы - 7 суток, срок хранения охлажденной крупной и средней - 9-12 суток, вы такого обеспечить просто не сможете.

Но для большинства рыбы заморозка не ухудшает качество.

Здесь часто то же самое, что и со "слепыми" пробами вин. Когда эксперты, пробуя вина вслепую, называют то или иное вино вином престижной марки, а на самом деле оно оказывается совершенно неизвестным вином с неизвестного виноградника. Предлагаю для точности эксперимента попросить хорошего повара приготовить блюдо из охлажденной рыбы и замороженной.

Проблема часто в неправильной разморозке: рыбу нельзя подвергать шоковой разморозке. Рыба теряет вкусовые качества. При плавной разморозке качество сохраняется.

Импортной продукции уменьшилось за последнее время?

Герман Зверев: В 2008-2010 годах импорт составлял около 1 млн тонн - треть потребления. Сейчас импорт - около 550-600 тыс. тонн. Тогда главными на российском рынке были норвежский лосось и селедка, отчасти скумбрия. Мы добываем 400 тысяч тонн селедки и не могли протолкнуться с ней на российский рынок. Потому что мы поставляли селедку рыбопереработчикам по предоплате, а импортную селедку рыбозаводы покупали под застрахованный кредит - платили деньги за товар только через четыре-пять месяцев.

После 2014 года ситуация кардинально изменилась - сейчас практически вся сельдь на прилавках российских магазинов отечественная.

По креветке у нас пока нет полного самообеспечения. Хотя мы увеличиваем объем вылова. Но в этом году плохая промысловая обстановка. Мы рассчитывали выловить в Баренцевом море 45 тысяч тонн креветки. Но пока выловили всего 20 тысяч тонн.

По лососю путина оказалась в этом году не очень удачной. В СМИ даже появилась информация чуть ли не о риске дефицита или как минимум резком подорожании красной рыбы и икры. Действительно?

Герман Зверев: В 70-е годы вылов лососевых составлял около 100-120 тысяч тонн при населении под 300 млн человек. Тогда и красная рыба, и икра были дефицитом.

При вылове рыбы около 300 тысяч тонн выход икры составляет около 14-15 тысяч тонн. Такова емкость нашего рынка. Поэтому при вылове 300 тысяч тонн оснований для дефицита икры не имеется.

На ценообразование влияют в большей степени другие причины. Рынок красной икры в 2010-е годы искривился из-за того, что тогда существовало громадное количество предприятий, через которые проходило 3-4 тысячи тонн браконьерской икры.

Естественно, себестоимость браконьерской икры ниже. Конечно, она придавливала потребительские цены. С моей точки зрения, снижение цен на красную икру в 2010-е годы не имеет никакого отношения к объему вылова.

Снижение цен на красную икру было связано с приходом на рынок браконьерской икры. И такая продукция занимала около 15-20 процентов рынка. Она сбивала цену на качественную продукцию.

10 процентов рыбопродукции не соответствует требованиям ГОСТов

С 1 января прошлого года налоговая служба начала большую работу по "обелению" рынка. "Обеление" рынка неминуемо приводит к тому, что цены поднимаются до естественного рыночного уровня.

К сожалению, процесс "обеления" рынка совпал с неудачной путиной. Эти два фактора наложились друг на друга.