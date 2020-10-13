Китайское издание сравнило Ми-28НМ с американским Apache

В Китае сравнили российский вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" с американским AH-64 Apache. Здесь отметили, что машина словно специально создана для уничтожения американского вертолета.

Ми-28НМ, благодаря ракете малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения Р-74М "Лучник", может поражать цели, летящие как впереди, так и сбоку, а еще целиться в тыл, пишет "ИноСМИ", ссылаясь на китайское издание Sina. Последнее отмечает, что в бою Ми-28НМ имеет все шансы сбить американский Apache.

Ми-28НМ, который Россия разработала в 2009 году и в этом году запустила в серийное производство, существенно отличается от Apache. Прежде всего, российский вертолет обладает технологией искусственного интеллекта. Винтокрылая машина имеет и прекрасные боевые характеристики по ряду параметров - пробивание брони, разведка и захват целей.

Sina делает вывод: при столкновении со старомодным ударным вертолетом Apache российский "Ночной охотник" продемонстрирует очевидные тактические и технические преимущества.