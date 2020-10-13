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13 октября 2020 г.

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20.08.2020 г. № 2775 "Об утверждении Требований по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и Методики оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоению телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения"

Дата подписания 20 августа 2020 г.
Опубликован 13 октября 2020 г.

Зарегистрирован 12.10.2020 г. № 60343

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.10.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ от 17.08.2011 № 1032/397 "Об утверждении параметров, в соответствии со значением которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, методики определения значений параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса" (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011 г., регистрационный № 22057), с изменениями, внесенными приказами Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ от 29.10.2013 № 1675/628 (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2013 г., регистрационный № 30703), от 05.12.2016 № 4350/783 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2016 г., регистрационный № 44869).

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20.08.2020 г. № 2775
(pdf, PDF, 526 Кб)