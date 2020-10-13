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13.10.2020 20:17
Рубрика: Общество

Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Министерство просвещения разрабатывает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ), сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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- Это плановая работа, инициированная еще в начале этого года и находящаяся на завершающей стадии, - отметили в Министерстве просвещения. - Она ведется в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами и ведомствами, включая Генеральную Прокуратуру.

Напомним, ВСОШ - это самое масштабное интеллектуальное соревнование среди школьников. Каждый год в нем участвуют более 6 миллионов ребят. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на любое направление подготовки, для которого предмет олимпиады является профильным.

- Новый порядок призван сделать процедуру проведения олимпиады более технологичной и прозрачной, в том числе используя опыт проведения Единого государственного экзамена, - рассказали в Министерстве просвещения. - Также он нормативно закрепит и повысит ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады в целях препятствия любых нарушений.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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