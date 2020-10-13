Названы претенденты на звание лучшего центрального хавбека в истории

Что интересно, из всех этих игроков действующим является только один - экс-хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский "Виссел Кобе".

Помимо Иньесты, в этот список вошли: Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все - Италия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все - Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба - Уругвай), Пеле, Сократис, Зико (все - Бразилия), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба - Венгрия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Чуть ранее France Football назвал десять кандидатов на звание лучшего центрального защитника в истории. В список попали: Франко Барези, Фабио Каннаваро, Гаэтано Ширеа (все - Италия), Франц Беккенбауэр, Маттиас Заммер (оба - Германия), Даниэль Пассарела (Аргентина), Серхио Рамос (Испания), Бобби Мур (Англия), Марсель Десайи (Франция) и Рональд Куман (Нидерланды).

Также были названы 20 претендентов на роль лучшего опорного полузащитника в истории: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Луис Суарес Мирамонтес, Хаби Алонсо, Хави (все - Испания), Жерсон, Диди, Фалькао (все - Бразилия), Йохан Неескенс, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф (все - Нидерланды), Андреа Пирло, Марко Тарделли (оба - Италия), Бернд Шустер, Лотар Маттеус (оба - Германия), Йожеф Божик (Венгрия), Йозеф Масопуст (Чехия), Стивен Джеррард (Англия), Фернандо Редондо (Аргентина), Жан Тигана (Франция).