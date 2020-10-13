Около 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно ведомственной статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 тысяч 429 военнослужащих.

По сведениям на вечер 13 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 35 военнослужащих. Кроме того, 44 612 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 363 военнослужащих с положительными результатами тестирования находятся на контроле у врачей. 942 пациента лежат в военных госпиталях. Одиннадцать человек изолированы по месту службы. Столько же лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 58 изолированы на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 10 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана 7 944 пациентам, 1 587 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.