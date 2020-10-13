Новости

Российское судно с зараженными COVID-19 моряками покинуло порт Пусана 21:40
СК переведет 40% сотрудников на удаленку 21:27
Посольство РФ в Осло назвало обвинения Норвегии в кибератаке провокацией 21:16
Путин обсудил с саудовским принцем работу в ОПЕК+ 21:07
Московский кинотеатр могут закрыть из-за нарушений по COVID-19 20:49
Умер бывший директор мемориала "Брестская крепость-герой" Валерий Губаренко 20:42
Около 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 20:33
В Петербурге арестован школьник, пытавшийся зарезать свою мать 20:21
В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды 20:18
Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады 20:17
В Нижегородской области после стрельбы возбуждено дело о халатности 20:15
В Ленобласти обжаловали домашний арест обвиняемому в госизмене ученому 20:00
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу из-за чужого авто 20:00
В Японии кабинки колеса обозрения сделают офисами 19:51
Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета "Единой России" 19:26
Погибших в Грозном спецназовцев представят к государственным наградам 18:41
МВФ улучшил прогноз по российской экономике 18:41
"Сакские грязи" из Крыма запатентуют 18:40
Бюджет Приангарья потерял 40 млн рублей из-за фальсифицированных масок 18:38
В испытании вакцины "Спутник V" примут участие 110 человек старше 60 лет 18:29
Польские водолазы обезвредят оставшуюся с войны гигантскую бомбу 18:00
На улицах Петербурга появились изображения исчезающих диких животных 17:59
Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10% 17:54
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 17:46
Посольство РФ в Болгарии отреагировало на осквернение памятника Советской армии 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 20:33
Рубрика: Власть

Около 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно ведомственной статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 тысяч 429 военнослужащих.

По сведениям на вечер 13 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 35 военнослужащих. Кроме того, 44 612 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Путин: Россия готова к любому развитию событий по коронавирусу

Однако 1 363 военнослужащих с положительными результатами тестирования находятся на контроле у врачей. 942 пациента лежат в военных госпиталях. Одиннадцать человек изолированы по месту службы. Столько же лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 58 изолированы на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 10 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана 7 944 пациентам, 1 587 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин обсудил с саудовским принцем работу в ОПЕК+
Лавров: Если в ЕС не проявят уважения к России, Москва прервет общение
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
Молодежная сборная России по футболу пробилась на чемпионат Европы
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия