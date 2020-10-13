Постановление губернатора Пензенской области от 13 октября 2020 года № 199 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
Россияне рассказали, в какой стране хотят встретить Новый год 11:53
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Грозном 11:50
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка" 11:49
Зеленский призвал украинцев ответить на "пять главных вопросов" 11:42
Китайское издание сравнило Ми-28НМ с американским Apache 11:37
Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары" 11:29
Оперштаб: В Москве зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 с середины мая 11:12
Дмитрий Сибирцев покинул пост директора "Новой Оперы" 10:59
Курганские вузы перейдут на дистанционное обучение 10:57
В Москве 100 тыс. пассажиров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 10:53
Пенсионер из Сибири перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ 10:50
Движение без ограничений пустят по Электрозаводскому мосту до конца года 10:45
В Москве отреставрируют самое старое трамвайное депо 10:39
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю 10:38
В Госсовете Крыма одобрили продажу акций "Массандры" до конца года 10:22
В Боткинской больнице заменят лифты и системы безопасности 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 октября 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 13 октября 2020 года № 199 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 29.09.2020 № 58-00-05/5-7533-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 15.10.2020 включительно" заменить словами "по 29.10.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 15.10.2020 включительно" заменить словами "по 29.10.2020 включительно".

1.2. В подпункте 10.6.1 пункта 10 слова "по 15.10.2020 включительно" заменить словами "по 29.10.2020 включительно".

1.3. В пункте 27 после слов "с 02.10.2020 по 15.10.2020" дополнить словами "включительно, с 16.10.2020 по 29.10.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией