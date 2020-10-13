В заповеднике "Магаданский" мишки относятся к людям снисходительно

Я приезжаю сюда уже много лет. Не знаю других способов "перезагрузиться", выветрить из головы городскую суету, чтобы через несколько дней вернуться в "цивилизацию" новым человеком.

Кордон на мысе Плоском в устье реки Хинджа. База Ольского участка Государственного природного заповедника "Магаданский", занимающего добрую половину полуострова Кони. Здесь, на территории, равной площади небольшого европейского государства, проживает полтора десятка человек - четыре инспектора заповедника да персонал метеостанции и двух маяков на мысах Таран и Алевина.

Основное же население полуострова - снежные бараны, белоплечие орланы, горностаи, лисы и, конечно, медведи.

Сказать, что мишек здесь много, - ничего не сказать!

Они ощущают себя абсолютными хозяевами этих мест. И к присутствию людей относятся снисходительно. Главное - не причинять друг другу неудобств. Хотя любопытство и запахи с кухни порой заставляют косолапых нарушать дипломатический статус-кво. И тогда с медведем можно столкнуться нос к носу средь бела дня. Тут ведь и приезжих хватает - ученые, студенты-экологи, журналисты...

Потому без собаки и карабина из лагеря никто не выходит.

Медведь - зверь хитрый и коварный. Минувшим летом задрал пса Дика, всеобщего любимца. Тот кинулся за нежданным пришельцем в заросли стланика и не смог увернуться от острых когтей...

Справедливости ради замечу, что в разгар хода лосося медведи абсолютно не агрессивны. Обилие пищи располагает к умиротворению. И снимать хищников в это время - одно удовольствие.

Когда стоишь в десятке шагов от мощного и красивого зверя, испытываешь бурю эмоций. Да, он занят исключительно собственным делом: высматривает горбушу в речке, добывает из-под прибрежных камней рачков-бокоплавов, щиплет на лужайке травку. И, казалось бы, не обращает на тебя никакого внимания. Но потом, при просмотре съемки, выясняется, что он не отрывал взгляд от оператора.

Глаза медведя всегда смотрят в объектив.

Эти глаза и фантастические закаты ты обречен вспоминать весь год до следующего приезда на мыс Плоский.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Когда верстался номер, в заповеднике "Магаданский" вступил в должность новый директор Игорь Прокудин. В последние годы он работал заместителем директора в природном заповеднике "Хакасский". Но, не задумываясь, принял предложение уехать на край земли:

- Не уверен, что согласился бы возглавить другой заповедник, если бы было предложено. А здесь... Меня всегда тянуло на Север. Романтика молодости, видимо, - отец устраивал меня на время летних каникул на полевые работы в Хакасии и соседней Туве. Это всё сохранилось в памяти, а из детства самые теплые воспоминания... И природа северная меня всегда восхищала и очаровывала. Планирую остаться здесь надолго.