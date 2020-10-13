В Волгоградской области построили новый госпиталь на 120 мест и разворачивают еще 2000 инфекционных коек. Ситуация вызывает тревогу: регион уже вышел на 16-е место в стране по количеству зарегистрированных случаев COVID-19.

- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией наблюдается во всех возрастных группах населения.

- Главный санитарный врач Волгоградской области, профильные специалисты прогнозируют возможность дальнейшего сезонного осложнения ситуации, - констатировал губернатор Андрей Бочаров. - Главная задача сегодня - сохранение здоровья и жизни людей. Поэтому мы принимаем дополнительные решения по всем направлениям.

Еще в апреле Волгоградская область перевыполнила рекомендации и нормативы Минздрава РФ по развертыванию инфекционных коек, оснащению их аппаратами ИВЛ и кислородом. Эта работа получила высокую оценку руководителя федерального ведомства Михаила Мурашко. Тестирование на COVID-19 проводят 12 лабораторий: ежесуточное количество тестов увеличено до 4000. 11 компьютерных томографов и другое необходимое оборудование для диагностики и лечения COVID-19 на миллиард рублей уже распределено по медучреждениям.

- На сегодняшний день в регионе действует 30 инфекционных госпиталей на 5227 коек, мощности на пределе, - сообщают в облздраве. - Для сравнения: в июне было развернуто 25 инфекционных госпиталей на 3639 коек, при этом свободным оставалось 44,1 процента коечного фонда. Готовясь к дальнейшему увеличению потока больных, оперштаб принял решение подготовить еще 2000 инфекционных коек, в том числе перепрофилировать в ковидный госпиталь больницу N 15 в Красноармейском районе Волгограда, открыть дополнительный провизорный госпиталь, провести набор и обучение персонала.

Кроме того, совсем скоро начнет прием пациентов современная инфекционная больница на 120 мест в Волжском, ее возвели в рекордные сроки. Это первое подобное медучреждение в регионе. Оно полностью оснащено боксами Мельцера, что позволяет проводить изолированное лечение пациентов с различными нозологиями, в том числе COVID-19. Больница состоит из двух корпусов на 60 мест каждый: первый уже успели оснастить всем оборудованием, во втором завершают отделку помещений.

- Все выполняется по графику: до 1 ноября завершится строительство, в начале месяца будет проведено лицензирование, и объект будет готов к приему первых пациентов, - отметил Андрей Бочаров при инспекции этой площадки. - Полностью укомплектован штат медицинских работников, они уже прошли необходимую подготовку.

На территории также есть отдельная кислородная станция, локальные очистные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта и другое. Больница рассчитана на обслуживание севера Волгограда, Волжского и всего Заволжья.

Отдельная работа проводится в амбулаторном звене: из-за увеличения количества заболевших нагрузка на поликлиники сегодня возросла впятеро.

- Сегодня медицинские учреждения делают все, чтобы в ходе обследования и лечения не происходило наложения одной инфекции на другую, - отмечает губернатор. - Исходя из этого медперсонал принимает дополнительные решения, чтобы развести потоки по направлениям, максимально уделяется внимание амбулаторному лечению: формируется дополнительный блок. Самая главная задача в рамках амбулаторного наблюдения - установить точный диагноз и определить необходимость и целесообразность госпитализации.

- Чтобы больные различными инфекциями не пересекались и не происходило реинфицирования, приняты дополнительные меры по разделению потоков, - подчеркнула главный внештатный инфекционист Волгоградской области Елена Хлопотова. - Поликлиники готовы перейти на работу в три смены.

Так, предварительная запись через колл-центры учреждений или портал "Госуслуги" есть только к узким специалистам: лору, неврологу, кардиологу и так далее. Жителей с симптомами ОРВИ, ОРЗ, гриппа и температурой не выше 38 градусов принимают без записи дежурные врачи в выделенных инфекционных блоках без обращения в регистратуру. При заболеваниях неинфекционного характера (повышенное артериальное давление, боли в сердце и прочее) человек может также самостоятельно посетить поликлинику. Для таких пациентов организованы кабинеты неотложной помощи. Остальным рекомендуют вызывать специалиста на дом. Для этого во всех поликлиниках региона усилены выездные бригады, которые берут мазки на коронавирус, следят за переносящими болезнь в легкой форме дома, оказывают помощь контактным, пациентам с ОРВИ и лицам старшего возраста.

Чтобы остановить поток заболевших, в регионе вводят и дополнительные ограничительные меры. Так, с 10 октября возвращается требование ко всем без исключения гражданам обязательно использовать перчатки и маски при поездках на общественном транспорте и посещении объектов розничной торговли. Также устанавливается обязанность торговых точек и автоперевозчиков обеспечивать соблюдение посетителями перчаточно-масочного режима: на них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты.

С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции. Останавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь, а с 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для лиц старше 65 лет. С 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов работников, а также сотрудников старше 65 лет. Население уже отчасти привыкло к ограничениям. Упреждающие меры еще весной доказали свою эффективность, помогли стабилизировать ситуацию. Взрывного роста заболеваемости в Волгоградской области не допустили.