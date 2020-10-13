Постановление администрации Ростова-на-Дону от 12 октября 2020 года № 1051 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом особенностей применения, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 10.09.2020 № 13 "О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний, короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемический сезон 2020-2021 годов в Ростовской области", письмом Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 18.09.2020 № 1-23468 "Об усилении мер по профилактике COVID-19" и в целях предотвращения распространения на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Ввести на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1.1. Запретить проведение спортивных соревнований городского и районных значений.

1.1.1. Контроль за исполнением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления возложить на Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

1.2. Временно приостановить проведение культурно-массовых мероприятий (досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан).

1.2.1. Контроль за исполнением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления возложить на Управление культуры города Ростова-на-Дону, Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону.

1.3. Временно приостановить работу ночных клубов, дискотек, специфика деятельности которых не позволяет обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

1.4. Запретить курение кальянов в барах, ресторанах, кафе, иных общественных местах.

1.5. Предприятиям общественного питания обеспечить соблюдение социального дистанцирования, закрыть танцевальные зоны, разместить в залах и рабочих цехах рециркуляторы.

Временно ограничить режим работы предприятия общественного питания до 22 часов 00 минут.

1.6. Временно приостановить работу предприятий общественного питания, специфика деятельности которых не позволяет обеспечить социальное дистанцирование.

1.7. Контроль за исполнением подпунктов 1.3-1.6 пункта 1 настоящего постановления возложить на Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону.

1.8. Департаменту транспорта города Ростова-на-Дону:

1.8.1. Совместно с руководителями пассажирских транспортных предприятий, осуществляющих перевозки граждан, принять меры по:

обеспечению контроля за использованием пассажирами и водителями общественного транспорта лицевых масок либо респираторов;

обеспечению ежедневного проведения дезинфекции транспорта, обработке контактных поверхностей салонов пассажирского транспорта дезинфицирующими средствами в период межрейсового отстоя на конечных остановочных пунктах водителями путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней.

1.8.2. Принять меры по корректировке графиков движения общественного транспорта по городским маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта.

1.9. Управлению торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону:

1.10. Обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Ростова-на-Дону, аптеками выполнения ограничений, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020), с учетом требований пунктов 2, 3 постановления Правительства Ростовской области от 17.07.2020 № 650 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272", подпункта 1.3. пункта 1, пунктов 4 и 5 постановления Правительства Ростовской области от 06.08.2020 № 708 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272".

1.11. Управлению культуры города Ростова-на-Дону:

1.11.1. Обеспечить контроль за деятельностью театров, кинотеатров, музеев в части выполнения ограничений, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020), с учетом требований подпунктов 1.1, 1.2, 1.4 пункта 1, пунктов 4, 5 постановления Правительства Ростовской области от 06.08.2020 № 708 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272" и пунктами 1, 3, 4, 5 постановления Правительства Ростовской области от 11.09.2020 № 794 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272".

1.12. Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону:

1.12.1. Обеспечить контроль за деятельностью физкультурных, спортивных организаций в части выполнения ограничений, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020), с учетом требований подпункта 1.6 пункта 1, пунктов 4, 5 постановления Правительства Ростовской области от 06.08.2020 № 708 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272".

1.13. Управлению здравоохранения города Ростова-на-Дону:

1.13.1. Обеспечить принятие руководителями медицинских организаций дополнительных мер по предупреждению внутрибольничного распространения COVID-19, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты соответствующего уровня в полном объеме, проведение экстренного профилактического лечения всех контактных в очагах COVID-19 при лечении на дому, незамедлительно информировать органы внутренних дел и Управление Роспотребнадзора по Ростовской области о всех случаях нарушения режима изоляции больными COVID-19 и контактными с ними лицами.

1.13.2. Совместно с управлением по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ города Ростова-на-Дону обеспечить информирование населения муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" через средства массовой информации (в том числе размещение на официальном Интернет-портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону) о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" и о мерах профилактики и защите от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.14. Управлению образования города Ростова-на-Дону:

1.14.1. Принять меры по приостановлению досуговых и прочих массовых мероприятий с участием разных классов, школ, в том числе с привлечением лиц из иных организаций.

1.14.2. Обеспечить выполнение противоэпидемического режима в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" (далее - образовательные организации): ежедневное проведение "утреннего фильтра" среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа.

1.14.3. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях.

1.14.4. Обеспечить контроль за созданием и поддержанием достаточного запаса дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие бактерицидных облучателей.

1.14.5. Обеспечить информирование руководителей образовательных организаций, педагогических коллективов, родительской и ученической общественности, а также организовать информационно-разъяснительную работу по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.15. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону:

1.15.1. Обеспечить контроль за управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, советами многоквартирных домов в части выполнения мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств помещений общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

1.15.2. Обеспечить контроль за организацией приема граждан в муниципальных учреждениях, организациях, осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг, по предварительной записи с целью исключения одномоментного нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах зданий.

1.15.3. Обеспечить готовность образовательных, социальных, медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных организаций к работе в осенне-зимний период, включая поддержание необходимого температурного режима.

1.16. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Ростова-на-Дону обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информацию о необходимости соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, и усилить контроль за соблюдением данных требований.

1.17. Территориальным органам Администрации города Ростова-на-Дону, Департаменту транспорта города Ростова-на-Дону, Управлению торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону, Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону при взаимодействии с должностными лицами органов внутренних дел, Административной инспекцией Ростовской области создать на территории районов города Ростова-на-Дону не менее восьми мобильных мониторинговых групп для проведения контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований и введенных данным постановлением дополнительных мер.

1.17.1. Мобильные мониторинговые группы в обязательном порядке создаются на территории каждого района города Ростова-на-Дону и должны состоять не менее чем из трех должностных лиц.

1.17.2. Главам районов администраций города Ростова-на-Дону издать распоряжение о формировании указанных в подпункте 1.12 настоящего постановления мониторинговых групп.

1.17.3. Должностные лица, входящие в состав мобильной мониторинговой группы, осуществляют ежедневный контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных, введенных настоящим постановлением, мер на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону".

1.17.4. В ходе осуществления данного контроля при выявлении нарушений соблюдения физическими и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований и введенных дополнительных мер, вышеуказанные должностные лица незамедлительно осуществляют установление, фиксацию и сбор данных и обстоятельств совершения нарушения и направляют письменные и фотоматериалы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством.

1.18. Организациям, учреждениям всех форм собственности (далее -организации), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону", а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, принять меры по:

1.18.1. Обеспечению соблюдения гражданами (в том числе работниками) ограничений, установленных подпунктами 3.3, 3.4 пункта 3 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020).

1.18.2. Обеспечению возможности обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток.

1.18.3. Активизации санитарно-просветительской работы по соблюдению гражданами масочного режима, социальной дистанции, личной гигиены.

1.19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону", принять меры:

1.19.1. По переводу лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих трудовую деятельность, на дистанционную работу.

1.19.2. По установлению численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

1.19.3. Принять меры по обеспечению во всех муниципальных учреждениях работы части сотрудников в удаленном доступе, если это не нарушает функционирования учреждений/предприятий, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска.

1.19.4. Принять меры по обеспечению проведения комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных для работодателей, по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приложением № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020).

1.20. Учреждениям, организациям, осуществляющим предоставление услуг (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг), принять меры по организации приема граждан по предварительной записи с целью исключения одномоментного нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах зданий.

1.21. Гражданам, находящимся на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону", соблюдать меры и ограничения при проезде в общественном транспорте, посещении общественных мест, предусмотренные подпунктами 3.3 и 3.4 пункта 3 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 04.06.2020).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Овчинникова Ю.В.

И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону Ю.В.Овчинников







