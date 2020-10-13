Постановление правительства Тюменской области от 12 октября 2020 года № 649-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 8, 14, 15 слова "12 октября" заменить словами "11 ноября".

2. Подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, спортсменов возрастной категории юниоры, молодежь и взрослые, и специалистов их сопровождающих, из состава сборных команд Тюменской области по видам спорта, а также спортсменов и специалистов Тюменской области, входящих в составы сборных команд России по видам спорта на основании официального вызова на мероприятие;".

3. Абзац первый пункта 6 после слов "по 12 октября 2020 года" дополнить словами ", с 13 октября по 26 октября 2020 года, с 27 октября по 9 ноября 2020 года; с 10 ноября по 11 ноября 2020 года".

Губернатор области А.В.Моор







