В России подготовили ответ сериалу "Чернобыль"

Стриминовый гигант Netflix отступает со своими новинками в сторону, когда начинаются крупнейшие рынки контента и фестивали сериалов. Аккредитованные профессионалы смотрят тщательно отобранные новинки и все они знают, уж стриминговые ресурсы не поскупятся, чтобы купить лучшие из них. А сейчас все эти специалисты оказываются в числе первых зрителей.

Сегодня на крупнейшем европейском рынке контента MIPCOM, что проходит на этой неделе в онлайн-формате, показали ряд новейших сериалов, среди них - два из нашей страны. "Шерлок в России" и "Перевал Дятлова". Конечно же, хотелось пофантазировать, что если бы, как в былые времена, устроили показы каждого из них во Дворце фестивалей в Каннах, собралась бы международная публика, прозвучали первые оценки, прошли обсуждения... Увы - ситуацию мало спасает даже то, что на профессиональном сайте нарисовали виртуальные Канны, где провели специальную стрелочку во Дворец: сериалы можно смотреть здесь! Приходится довольствоваться одиноким смотрением на экране в домашних условиях. Но и этого хватает, чтобы составить первые впечатления. Ими и поделимся.

"Шерлок в России" вызывает одобрение уже тем, что попал с отдельным показом на международный рынок контента. Вторая похвала - то, что для повествования выбран известный всему миру герой и перемещен в другую страну в необычные для такого персонажа условия. На этом наши добрые слова в отношении этого проекта заканчиваются, хотя справедливости ради стоит отметить, что нельзя судить о сериале лишь по первой серии. Однако, "Шерлок в России" - это даже не "Гоголь". С первых же кадров, когда в Лондоне льет проливной дождь, а герои "вступительного поединка" - сухие насквозь, начинается неверие в происходящее. Цилиндр джентльмена, конечно, может выполнять функции зонта, но не настолько. Далее в проекте плохой русский перемешивается с плохим же английским, а Россия наполнена в этом авторском исполнении лубочной достоевщиной. Все вторично в этом сериале. Джек-Потрошитель, несчастные девушки легкого поведения, которые погибают от его рук, бандитский Петербург... Максиму Матвееву не хватает харизмы для роли Шерлока. К тому же зритель не в состоянии различить его выражение лица - оно скрыто под висящими космами волос. Доктор Карцев в исполнении Владимира Мишукова совершенно "убит" несуразным гримом. Он более похож на безумного ученого, чем на бывшего военного врача. Впечатление, что Константин Богомолов не успел перевоплотиться после роли в сериале "Псих" и войти в образ начальника полиции Северной столицы. Один Павел Майков в роли "питерского Лейстреда" органичен, но серию в целом это не спасает. Впрочем, есть надежда, что такой образ нашей страны окажется привлекательным для иностранных покупателей контента и тех зарубежных зрителей, что любят русские "ешки-матрешки". Так что если после рынка придет положительная информация о сделках в отношении закупок этого сериала - ничего удивительного в этом не будет.

"Перевал Дятлова" - совершенно другой уровень сериала. Видно, что у его создателей была задета авторская национальная гордость, и они подготовили достойный ответ сериалу HBO "Чернобыль", вложив в него все умения и душу. Вторичными - да и то в переносном смысле в этом сериале можно назвать лишь две вещи. Первая - к теме обозначенных событий - гибели группы Дятлова в 1959 году, обращались многие создатели фильмов и книг. И второе - серия начинается с того, что на русский север приезжает следователь из Москвы... Такой зачин мы уже недавно видели в сериале "Хороший человек" (также попал на MIPCOM, но не с отдельным показом, а в подборку лучших проектов мира), а ранее - в "Мертвом озере". Тут забавно, что на английском полное название сериала начинается со слов "Мертвая гора". Однако, на этих двух фактах все сравнения заканчиваются, потому что зритель видит перед собой проект не похожий ни на один другой.

Сейчас многие кинематографисты спешат обозвать свои творения киносериалами, хотя они таковыми не являются. А вот в "Перевале Дятлова", и таких проектов на самом деле немного, реально есть кино - тот самый авторский кинематографический язык, которым владеет не каждый талант. Этот авторский почерк проявился еще в создании сериала "Эпидемия", и к чести Павла Костомарова (художественный руководитель проекта), Валерия Федоровича и Евгения Никишова (тут и продюсеры, и режиссеры), они не стали радикально менять стилистику зимнего "русского нуара". Каждый кадр сериала, рассказывающего о расследовании пропавших туристов, мистической составляющей известного дела, - это кино. Как и флэшбеки - вторая линия сериала, снятая совершенно в другой манере, рассказывающая о необъяснимых событиях, произошедших с главным героем во время Великой отечественной войны. Как они будут связаны с роковым перевалом и людьми, что не вернулись домой, остается только догадываться.

Петр Федоров, который играет в "Перевале Дятлова" главную роль, превратился в звезду международного масштаба. В этом году вышел фильм "Спутник", где Федоров показал высокий уровень игры в рамках жанра научной фантастики. Картина, как знает наш читатель, получила высокое признание на мировом уровне. Федорова хорошо узнали зрители разных стран. В "Перевале Дятлова" его герой - сотрудник КГБ - умудряется говорить правильные слова так, что ему веришь. Казалось бы - люди его чина не должны блистать красноречием. Он и не "говорит красиво", но каждое слово, сказанное им, например, о Великой Отечественной войне, вызывает доверия больше, чем некоторые длинные монологи в современных фильмах о войне.

Понятно, что создателям этого сериала и не снились бюджеты "Чернобыля", но они сумели использовать режиссерское видение, русскую самобытность, знаменитую историю, потрясшую мир, природные особенности нашей страны и многое другое, и создать довольно необычное произведение, хотя, опять же трудно судить только по первой серии. Предположить можно лишь одно, стриминговые гиганты, и Netflix, как главный из них, наверняка уже заприметили эту новинку. Тем более, что сериал "Перевал Дятлова" мгновенно забрал к себе один из крупнейших мировых дистрибьюторов - немецкая компания BETA Film. Так что за судьбу этой картины можно быть спокойными. Незамеченной она точно не останется. Ни у нас, ни за рубежом.