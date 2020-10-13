Вездеходные возможности тяжелого израильского БТР показали на видео

Эта солидных размеров бронемашина легко преодолевала крутые подъемы, переезжала крупные валуны, другие сложные препятствия.
Она достойно справилась со всеми встретившимися на ее пути преградами, разумеется, большая заслуга в этом принадлежит и находящемуся в отделении управления высококлассному водителю.
Израильская армия в последние десятилетия отдавала предпочтение тяжелой гусеничной технике, в то же время колесные образцы отличаются лучшей подвижностью, более высоким ресурсом и менее затратной эксплуатацией.
Необходимо также упомянуть, что разработанные еще в конце 50-х годов американские М113 давно устарели и требуют замены.
В самом начале нулевых в этой стране проходили испытания американские Stryker, но, как оказалось, по ряду характеристик, прежде всего, по защите они не отвечали требованиям израильтян. Поэтому было решено заниматься разработкой самостоятельно. В результате получился один из самых хорошо защищенных БТР в мире, весящий 35 000 кг.
Солидный уровень бронирования усилен противоракетным комплексом активной защиты.
Необитаемое боевое отделение получило 30-мм скорострельную пушку, 7,62-мм пулемет и комплекс управляемого вооружения.
Мощность двигателя - 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Вместимость - 12 человек.
Принятие на вооружение ожидается уже в следующем году.